Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Quentin Tarantino znów wjeżdża z kataną do kina z czterogodzinną wersją kultowej historii o Pannie Młodej 0

Kill Bill: The Whole Bloody Affair, czyli pełna, czterogodzinna wersja kultowej historii o Pannie Młodej, doczeka się pierwszej ogólnokrajowej premiery kinowej. Wydarzenie zaplanowano na 5 grudnia, a seanse odbędą się zarówno w formacie 70mm, jak i 35mm, w największych amerykańskich miastach.

Wczytywanie...

Sam Quentin Tarantino w oświadczeniu nie owija w bawełnę:

Napisałem i wyreżyserowałem to jako jeden film – i cieszę się, że wreszcie fani zobaczą go jako jeden film. Najlepszy sposób, by obejrzeć "The Whole Bloody Affair", to sala kinowa, w pełnym 70mm lub 35mm. Krew i flaki na wielkim ekranie – tak, jak powinno być!

Pierwotnie Kill Bill był planowany jako jeden tytuł, ale długość ponad czterech godzin zmusiła twórców do podziału na dwie części, które trafiły do kin w odstępie pół roku i razem zarobiły ponad 330 milionów dolarów. Teraz wraca pierwotna wizja Taranitno. Na dokładkę widzowie dostaną nigdy wcześniej niepokazywaną, 7,5-minutową animowaną sekwencję.

W obsadzie Uma Thurman jako Nieustraszona Panna Młoda, a obok niej m.in. Lucy Liu, Vivica A. Fox, Michael Madsen, Daryl Hannah, Gordon Liu, Michael Parks i niezapomniany David Carradine jako Bill.

Na razie niestety nie ma żadnych informacji o polskiej premierze Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

Źrodło: Lionsgate