Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" okazuje się być jednym z najdroższych filmów w historii 0

Nowe dane z brytyjskich dokumentów podatkowych ujawniają, że ostatni film o słynnym archeologu, Indiana Jones i artefakt przeznaczenia w reżyserii Jamesa Mangolda, kosztował aż 419 milionów dolarów przed ulgami podatkowymi. Taka kwota czyni go jednym z najdroższych filmów, jakie kiedykolwiek powstały.

Wielka Brytania oferuje filmowym produkcjom zwrot do 25,5% kosztów, jeśli przynajmniej 10% wydatków ponoszonych jest na miejscu. Disney otrzymał w ramach tego programu 66,7 mln dolarów rekompensaty, co realnie obniżyło koszt do 352,3 mln. To i tak znacznie więcej niż oficjalnie podawany budżet na poziomie 300 mln.

Problem w tym, że film Indiana Jones i artefakt przeznaczenia w reżyserii Jamesa Mangolda zarobił w kinach na całym świecie zaledwie 384 mln dolarów. Według wyliczeń "Forbesa", po uwzględnieniu wydatków i ulg, Disney mógł stracić na przygodach Indiany nawet 160 mln.

Dla porównania – z budżetem netto na poziomie 352 mln, Indiana Jones i artefakt przeznaczenia uplasował się na 9. miejscu w rankingu najdroższych filmów wszech czasów. Pierwsze miejsca wciąż należą do widowisk z dinozaurami: Jurassic World: Upadłe królestwo i Jurassic World: Dominion (po ok. 465 mln każdy).

A czy Wam podobał się ostatni film o przygodach Indy’ego?

Źrodło: Forbes