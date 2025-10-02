"Odwilż" - HBO Max prezentuje plakat i zwiastun 3. sezonu serialu 0

Doceniana przez widzów i krytyków polska produkcja Max Original wraca z nowymi odcinkami, których akcja rozgrywa się rok po wydarzeniach z drugiego sezonu. Nowe epizody serialu Odwilż jeszcze w tym miesiącu.

Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko dociera do lokalnych szkół. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę zamieszany jest przedsiębiorca Nowak (Wojciech Błach). Do Szczecina powraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki), który, jak się okazuje, ma powiązania z przestępcami.

Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda), w wyniku wielokrotnego przekroczenia swoich uprawnień, zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Choć oczekuje się od niej, by nadmiernie nie angażowała się w śledztwa, sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży całkowicie ją pochłania. W pracy towarzyszy jej nowy partner – Tomasz Woźniak (Piotr Trojan) oraz zespół ze szczecińskiej komendy – Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff) łączy ją związek, który oboje utrzymują w tajemnicy. Wszystko po to, by nie komplikować powrotu Zawiei do wydziału kryminalnego.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsadę uzupełniają Juliusz Chrząstowski, Tomasz Schuchardt, Ewa Skibińska, Andrzej Grabowski, Marcin Czarnik, Marcelina Stępkowska, Agnieszka Suchora, Joanna Matuszak, Adam Bobik, Magdalena Celmer, Klementyna Karnkowska i Jan Kowalczyk.

Serial powstał dla platformy HBO Max we współpracy z Magnolia Films na zlecenie HBO Europe. Scenariusz napisali Kevin Rundle i Bartosz Janiszewski. Za reżyserię odpowiada Xawery Żuławski.

Premiera trzeciego sezonu serialu Odwilż już 17 października tylko w HBO Max.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl