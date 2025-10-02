Nowy film Stevena Soderbergha trafi do polskich kin - zobacz zwiastun "Presence" 0

Ponad pół roku po amerykańskiej premierze do polskich kin wprost na Halloween wejdzie film Stevena Soderbergha Presence. To horror o przerażającej obecności ukrytej w murach pewnego domu. Ten amerykański filmowiec raczej nie specjalizuje się w tym gatunku filmowym, tym samym jeszcze bardziej jesteśmy ciekawi tego projektu. Zobaczcie polski zwiastun "Presence".

Po przeprowadzce do nowego domu na przedmieściach rodzina nabiera przekonania, że nie jest w nim sama. W uroczym i niedawno wycofanym z rynku starym domu gości nieziemska obecność. Obserwujemy jej oczami jak do lokum wprowadza się czteroosobowa dysfunkcyjna rodzina. Wkrótce nadchodzi coś złowieszczego…

Steven Soderbergh powraca z niepokojącą opowieścią o obecności, która wymyka się zmysłom i burzy codzienność. To intrygujący thriller o tajemnicy ukrytej w czterech ścianach, które zaczynają żyć własnym życiem.

Film wyreżyserował Soderbergh na podstawie scenariusza napisanego przez Davida Koeppa. W obsadzie znaleźli się Lucy Liu jako Rebecca, Chris Sullivan jako Chris, Callina Liang jako Chloe, Julia Fox jako Cece, Lucas Papaelias jako Carl, West Mulholland jako Ryan i Eddy Maday jako Tyler.

Presence zacznie straszyć w polskich kinach już od 31 października. Obraz ten swoją światową premierę miał w styczniu 2024 roku na Sundance Film Festival.

Źrodło: M2 Films