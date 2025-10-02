Młodość za wszelką cenę w zwiastunie body horroru "Kuracja" 0

Monolith Films prezentuje polski zwiastun body horroru Kuracja z Elisabeth Moss i Kate Hudson w rolach głównych. Produkcja ta swą tematyką przypomina niedawne dzieło Coralie Fargeat Substancja.

Kuracja, która odmienia życie. Ale czy na lepsze? Kuracja to horror o rewolucyjnej terapii, która marzenia zamienia w koszmar. Ekskluzywna klinika, obietnica perfekcyjnego ciała i wizja lepszego życia na wyciągnięcie ręki. Grzech nie skorzystać. Jednak luksusowy świat branży beauty szybko odsłania swoje mroczne oblicza. Zwłaszcza, gdy kuracja okazuje się nieodwracalna.

Moss wciela się w aktorkę po czterdziestce, której agent sugeruje, aby zadbała o utrzymanie swojej młodości, wtedy dostanie o wiele więcej ról. Kobieta postanawia wypróbować nową procedurę stworzoną przez Zoe Shannon (Hudson), nie wiedząc, że istnieją śmiertelne skutki uboczne.

Jak mówi Moss Kuracja odnosi się do problemów starzenia się z czym zmaga się cały świat Hollywood. Obraz nie jest jednak filmem z przesłaniem, a szaloną przejażdżką na tym motywie.

Kurację wyreżyserował Max Minghella pracując na scenariuszu autorstwa Jacka Stanley'a. Obsadę uzupełniają Kaia Gerber, Elizabeth Berkley i Mary Lynn Rajskub.

Monolith Films nie podał jeszcze daty premiery Kuracji.

Źrodło: Monolith Films