Cisza potrwa dłużej – premiera "Cichego miejsca 3" przesunięta

Paramount Pictures ogłosiło, że długo wyczekiwane Ciche miejsce 3 nie trafi do kin zgodnie z pierwotnym planem.

Najnowsza część kultowej serii horrorów Johna Krasinskiego zadebiutuje dopiero 30 lipca 2027 roku, czyli trzy tygodnie później niż wcześniej zapowiadano (9 lipca).

Decyzja wytwórni nie jest przypadkowa – w ten sposób film unika bezpośredniej rywalizacji z superbohaterskim widowiskiem Jamesa Gunna – Superman: Man of Tomorrow, które zajmie wcześniejszy termin. Na razie Ciche miejsce 3 ma datę premiery na wyłączność.

Za kamerą ponownie stanie John Krasinski, który nie tylko wyreżyseruje film, ale też napisze scenariusz i zajmie się produkcją. Obsada wciąż owiana jest tajemnicą, podobnie jak szczegóły fabuły – twórcy pilnie strzegą sekretów świata, w którym każdy dźwięk może oznaczać śmierć.

Nowa odsłona będzie czwartym filmem serii. Cykl rozpoczęło Ciche miejsce z 2018 roku (341 mln dolarów wpływów), kontynuowane przez Ciche miejsce 2 z 2021 roku (297,3 mln dolarów) oraz prequel Ciche miejsce: Dzień pierwszy z 2024 roku w reżyserii Michaela Sarnoskiego. Cała franczyza zarobiła już ponad 900 mln dolarów na całym świecie, stając się jednym z najważniejszych horrorowych cykli ostatnich lat.

Źrodło: ComingSoon