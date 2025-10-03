Marcin Dorociński jako Zbigniew Cybulski - zobacz plakat filmu "Jak być kochanym" 1

Trwają prace nad filmową biografią Zbigniewa Cybulskiego. W roli legendarnego aktora wystąpi Marcin Dorociński. Maks Bereski podzielił się w mediach społecznościowych pierwszym plakatem produkcji powstającej po tytułem Jak być kochanym. Film produkuje firma Salto Films.

Będzie to historia Zbyszka Cybulskiego (polskiego Jamesa Deana, którego możecie znać z "Popiołu i diamentu" Andrzeja Wajdy), która zasługuje na ujrzenie światła dziennego, by nie zakończyć się pod kołami pociągu napisał na Instagramie Maks Bereski w komentarzu do zaprojektowanego przez siebie plakatu.

W poście nawiązał też do tragicznej śmierci Cybulskiego, który próbując wskoczyć do pociągu, wpadł między wagon i peron.

Autorką scenariusza filmu Jak być kochanym jest Anna Świątek. Wspólnie z Marcinem Dorocińskim prowadzą firmę producencką Salto Film. Od ponad 15 lat jest też jego agentką. Projekt filmu o Cybulskim rozwijany jest od lat. W 2021 roku jego scenariusz trafił do finału prestiżowego konkursu #ScriptPro.

Cybulski, pomimo upływu prawie sześciu dekad od jego śmierci, wciąż pozostaje jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii powojennej. Wystąpił w takich filmach jak m.in. wspomniany już Popiół i diament, Rękopis znaleziony w Saragossie czy Giuseppe w Warszawie.

Źrodło: PAP, instagram.com/plakiat