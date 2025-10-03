Ruszają prace nad filmem dokumentalnym o Anatolijm Kaszpirowskim 0

Adin, dwa, tri – już wkrótce Anatolij Kaszpirowski, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci lat 90-tych, ponownie odwiedzi Polskę. Ma to związek z powstającym dla HBO Max filmem dokumentalnym.

To jego pierwsza oficjalna wizyta w naszym kraju od ponad 25 lat. Najbardziej znany, a zarazem kontrowersyjny uzdrowiciel z Europy Wschodniej został zaproszony przez firmę produkcyjną Silver Frame, która na zlecenie HBO Max pracuje nad filmem dokumentalnym o jego fenomenie.

Kaszpirowski jest bez wątpienia jednym z najważniejszych symboli lat 90-tych w Polsce. Podczas jego seansów telewizyjnych pustoszały ulice, a niejedna osoba wierzyła, że słynny lekarz na zawsze odmieni jej życie. Mówiono, że jego niesamowite umiejętności mogą wyleczyć całą gamę dolegliwości – od wypadających włosów po nowotwory.

Do Polski po raz pierwszy przyjechał w 1990 roku. Już podczas tego tournée po kraju, stał się prawdziwym fenomenem. Na spotkania z nim przychodziły tłumy, a jego programy gromadziły przed telewizorami miliony polskich widzów. Kaszpirowski został nawet uhonorowany pozaregulaminową statuetką Wiktora dla osobowości telewizyjnej roku. Polskę odwiedził jeszcze kilkukrotnie w tamtej dekadzie.

Teraz, po wielu latach, Anatolij Kaszpirowski ponownie przyjedzie do Polski, aby spotkać się z publicznością. Na przełomie października i listopada odwiedzi Warszawę oraz Pruszków – wydarzenia te organizowane są jako element dokumentacji do nowego filmu o jego życiu i karierze. Film realizowany jest na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery dla platformy HBO Max.

Źrodło: prasa.wbdpoland.pl