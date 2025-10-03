Witajcie w Oregonie z lat 50. Pierwsze zdjęcia z westernowego "The Abandons" 0

Netflix zaprezentował pierwsze zdjęcia ze swojego westernowego serialu z gwiazdorską obsadą The Abandons. Poznaliśmy też datę premiery produkcji.

Gillian Anderson, Lena Headey, Nick Robinson, Lucas Till, Ryan Hurst, Lamar Johnson, Michiel Huisman, Toby Hemingway, Aisling Franciosi i Patton Oswalt znaleźli się w obsadzie dramatu historycznego, którego akcja rozgrywa się na Terytorium Oregonu w latach pięćdziesiątych XIX wieku.

The Abandons koncentruje się na grupie różnorodnych i odstających rodzin, które podążają za tym, co uważają za swoje oczywiste przeznaczenie. Dzieje się tak, gdy skorumpowana kombinacja bogactwa i władzy pożądająca ich ziemi próbuje ich wypędzić. Grupy te, które uważają się za dusze porzucone na marginesie społeczeństwa, jednoczą swoje plemiona, tworząc rodzinę i walcząc o swoje. Jednak w tym krwawym procesie sprawiedliwość wykracza poza granice prawa. Seria obiecuje zbadać granicę między przetrwaniem a prawem, a także poruszyć takie tematy, jak konsekwencje przemocy.

Serial nakręcony został w Calgary i pochodzi od twórcy Synów anarchii, Kurta Suttera, który pełnił funkcję showrunnera, dopóki nie opuścił nagle projektu zaledwie kilka tygodni przed zakończeniem zdjęć.

Premiera The Abandons będzie miała miejsce 4 grudnia.

