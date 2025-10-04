Jason Bateman wyreżyseruje ekranizację "Wspólnika" Johna Grishama z Tomem Hollandem w roli głównej 0
Jason Bateman szykuje się do swojej trzeciej pełnometrażowej reżyserskiej przygody. Hollywoodzki gwiazdor ma stanąć za kamerą adaptacji powieści Johna Grishama, która nosi tytuł "Wspólnik". Projekt szykowany jest przez Universal Pictures.
W produkcji pojawi się Tom Holland, który nie tylko wystąpi w głównej roli, ale także będzie producentem filmu. Prawa do powieści zdobyło studio Rideback, a scenariusz pisze Graham Moore, czyli laureat Oscara za Grę tajemnic.
Historia koncentruje się na Patricku Laniganie (w tej roli wystąpi Tom Holland), młodym prawniczku z renomowanej kancelarii, który pozoruje własną śmierć, by rozpocząć nowe życie i przy okazji zwinąć 90 milionów dolarów od szemranych klientów. Trop prowadzi do Ameryki Południowej, gdzie bohater znajduje miłość i względny spokój dopóki jego dawni "partnerzy" nie odkrywają, że kasa wyparowała. Wtedy przeszłość puka do drzwi, a dokładniej FBI i rodzina, którą zostawił za sobą.
Produkcją zajmą się Aggregate Films Batemana, Rideback oraz Billy 17 (firma Toma Hollanda, współtworzona z jego bratem Harrym). Sam Grisham również pojawi się na liście producentów wykonawczych.
Jak oceniacie pomysł na realizację tej powieści?
Źrodło: Deadline
