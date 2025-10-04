Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Pojawił się kandydat na reżysera "Oszukać przeznaczenie 7" 0

Belgijski filmowiec Michiel Blanchart jest głównym kandydatem do objęcia stanowiska reżysera Oszukać przeznaczenie 7. Projekt powstaje dla New Line Cinema i byłby anglojęzycznym debiutem Blancharta.

Wczytywanie...

Decyzja o takim, a nie innym wyborze padła po szeroko zakrojonych poszukiwaniach nowego reżysera. Na razie nie złożono jeszcze oficjalnej oferty, jednak Michiel Blanchart znalazł się na szczycie listy twórców branych pod uwagę.

Poprzednia odsłona serii, Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi, zadebiutowała w maju i nie tylko osiągnęła najlepszy wynik otwarcia w historii cyklu, ale też stała się jego najbardziej kasowym filmem, z wynikiem 314,6 mln dolarów na świecie. Reżyserowali ją Zach Lipovsky i Adam Stein, którzy tym razem nie powrócą. Za scenariusz odpowiada ponownie Lori Evans Taylor, współautorka Więzów krwi.

Producentami są stali opiekunowie marki, czyli Craig Perry i Sheila Hanahan Taylor, a także Jon Watts, Dianne McGunigle i Toby Emmerich.

Cała seria "Oszukać przeznaczenie" zarobiła dotąd ponad miliard dolarów na świecie.

Źrodło: The Hollywood Reporter