Reboot serii "Hoży doktorzy": więcej gwiazd, więcej nostalgii – pełna lista powracających bohaterów

Obsada rebootu Horych doktorów wciąż rośnie! Najnowszy raport ujawnia, że do kultowego świata Sacred Heart powróci kilku dobrze znanych bohaterów, a towarzyszyć im będą zupełnie nowe twarze.

Wśród powracających aktorów znaleźli się Robert Maschio i Phill Lewis, którzy ponownie wcielą się w swoje kultowe role – Todda i Hoocha.

Do obsady dołączy również grupa nowych gwiazd, które pojawią się w rolach powracających gości: Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi i Amanda Morrow.

Reboot poprowadzą oczywiście Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Judy Reyes i John C. McGinley, czyli główna piątka z oryginalnego Scrubs. Powrócą jako JD, Turk, Elliot, Carla i dr Cox – tym razem jako doświadczeni lekarze, którzy ponownie spotkają się na salach Sacred Heart.

Fabuła nowej odsłony skupi się na JD i Turku, którzy po latach znów szorują razem. Świat medycyny się zmienił, nowi stażyści wnoszą świeżą energię, ale ich bromance przetrwał próbę czasu.

Za sterami projektu stanęli Tim Hobert i Aseem Batra, którzy pełnią funkcje showrunnerów i producentów wykonawczych wraz z Billem Lawrencem, Jeffem Ingoldem i Lizą Katzer.

Data premiery rebootu nie została jeszcze ogłoszona.

Źrodło: Variety