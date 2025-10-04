Film Stephena Kinga, który prawie zniszczył jego karierę, znowu online – i to za darmo! 1

Fani Stephena Kinga mają powód do radości — i odrobiny ciekawości. Kultowy film science fiction Kosiarz umysłów, który sam autor próbował wymazać z historii, jest teraz dostępny do obejrzenia za darmo w internecie.

Produkcja z 1992 roku w reżyserii Bretta Leonarda opowiada o eksperymentach z wirtualną rzeczywistością i ludzkim umysłem. W rolach głównych wystąpili Pierce Brosnan (jako dr Lawrence Angelo) i Jeff Fahey (Jobe Smith).

Film można obejrzeć w całości na YouTube, dzięki wytwórni Shout! Studios, która udostępniła go za darmo na swoim oficjalnym kanale.

Od krótkiego opowiadania do sądu z Hollywood

Kosiarz umysłów miał być ekranizacją opowiadania Kinga z 1975 roku, jednak w trakcie produkcji scenariusz przeszedł całkowitą transformację. Z pierwotnego tekstu autora horroru nie zostało praktycznie nic — zamiast groteskowej historii o tajemniczym ogrodniku powstał film o naukowcu testującym technologię VR na upośledzonym ogrodniku, który zyskuje nadludzką inteligencję.

Pomimo ogromnych zmian, wytwórnia New Line Cinema zdecydowała się wypuścić film pod tytułem Stephen King’s The Lawnmower Man. To rozwścieczyło pisarza — King pozwał producentów, argumentując, że film nie ma żadnego sensownego związku z jego dziełem.

W 1992 roku sąd przyznał mu rację: nakazano usunięcie jego nazwiska z tytułu, a sam King otrzymał 2,5 miliona dolarów odszkodowania.

Kontrowersyjny klasyk lat 90.

Choć film nie spodobał się samemu Kingowi, zyskał status kultowego dzięki pionierskiemu użyciu efektów komputerowych i niecodziennej fabule łączącej horror z cyberpunkiem. W 1996 roku powstał sequel – Kosiarz umysłów 2: Ponad cyberprzestrzenią, który jednak nie powtórzył nawet umiarkowanego sukcesu oryginału.

Teraz, po ponad trzech dekadach, ten dziwaczny i zapomniany rozdział w historii ekranizacji Kinga można obejrzeć legalnie i całkowicie za darmo na YouTube.

