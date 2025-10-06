"Syn przeznaczenia" - Nicolas Cage w teaserze horroru balansującego na granicy sacrum i profanum 0

Monolith Films przedstawia pierwsze spojrzenie na religijny horror Syn przeznaczenia. To hipnotyzująca, mroczna i kontrowersyjna opowieść, jakiej jeszcze nie widzieliście. Inspirowany apokryficzną Ewangelią Tomasza horror balansuje na granicy sacrum i profanum.

Wczytywanie... kadr z filmu "Syn przeznaczenia"

W rzymskim Egipcie, w czasach prześladowań i niepokoju, pewna rodzina ukrywa się przed światem. Chłopiec dorasta w cieniu tajemniczego Cieśli, którego tożsamość i intencje zaczynają budzić w nim coraz większe wątpliwości. Gdy w jego życiu pojawia się inne dziecko – zwiastun prawdy lub chaosu – Chłopiec zaczyna odkrywać w sobie nadprzyrodzone moce, które mogą zmienić losy świata.

W rolach głównych występują Nicolas Cage – postać absolutnie wyjątkowa w świecie kina oraz FKA Twigs – artystka muzyczna łącząca z powodzeniem różne dziedziny sztuki. Cage wciela się w Cieślę, FKA Twigs w Matkę, a Noah Jupe w Jezusa.

Poniżej opublikowany teaser:

Film wyreżyserował Lotfy Nathan. Jest on także autorem scenariusza. Ma on na swoim koncie uznany dramat Harka i dokument 12 O'Clock Boys. Obsadę uzupełniają Souheila Yacoub i Isla Johnston. Horror ten jest koprodukcją Wielkiej Brytanii i Francji.

Strzeżcie się szatana już od 28 listopada. To dzień kinowej premiery Syna przeznaczenia w naszym kraju.

Źrodło: Kino Świat