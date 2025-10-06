"Bugonia" - nowa zapowiedź filmu Lanthimosa z Emmą Stone uważaną za... kosmitkę 0

Focus Features prezentuje nowy zwiastun Bugonii, nadchodzącej czarnej komedii science-fiction, w której główną rolę gra zdobywczyni Oscara Emma Stone. To najnowsza współpraca gwiazdy Cruelli z uznanym filmowcem Yorgosem Lanthimosem, po tym jak wcześniej pracowali razem przy Faworycie z 2018 roku, Biednych istotach z 2023 roku i Rodzajach życzliwości z 2024 roku.

kadr z filmu "Bugonia"

Dwóch młodych mężczyzn opętanych teoriami spiskowymi porywa wpływową szefową wielkiej korporacji. Są oni święcie przekonani, że kobieta w rzeczywistości jest kosmitką planującą zagładę Ziemi.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film wyreżyserował Lanthimos na podstawie scenariusza Willa Tracy’ego. W rolach głównych występują Emma Stone jako szefowa korporacji i Jesse Plemons oraz Aidan Delbis w rolach spiskowców. Obsadę uzupełniają m.in. Alicia Silverstone, Stavros Halkias, Vanessa Eng, Marc T. Lewis, Momma Cherri, Cedric Dumornay i Parvinder Shergill.

Polska premiera Bugonii 7 listopada. Za jej dystrybucję odpowiadają Tylko Hity.

Fabuła Bugonii opiera się na południowokoreańskim komediodramacie Save the Green Planet! w reżyserii Jun-hwan Jeonga. Film ten zdobył uznanie krytyków i jest laureatem wielu nagród w Korei Południowej, m.in. podczas Blue Dragon Film Awards i Busan Film Critics Awards. Film miał też międzynarodowe pokazy na festiwalach w Cannes, Toronto, Hongkongu i Brukseli, zyskując status dzieła kultowego.

Źrodło: Focus Features