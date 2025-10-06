Channing Tatum jako "Urodzony rabuś" w nowym zwiastunie dramatu Dereka Cianfrance 0

Paramount Pictures prezentuje finalny zwiastun komedii kryminalnej Urodzony rabuś, której główną gwiazdą jest Channing Tatum.

Film opowiada o Jeffreyu Manchesterze, byłym komandosie wojskowym i zmagającym się z problemami ojcu, który zaczyna okradać restauracje McDonald’s, wycinając dziury w dachach, co przyniosło mu przydomek "Dachowiec". Po ucieczce z więzienia, przez sześć miesięcy potajemnie mieszka w sklepie z zabawkami Toys „R” Us, unikając wykrycia i planując kolejny krok. Kiedy jednak zakochuje się w rozwiedzionej matce, którą pociąga jego niezaprzeczalny urok, jego podwójne życie zaczyna się rozpadać, rozpoczynając wciągającą i trzymającą w napięciu grę w kotka i myszkę. Przeszłość zaczyna się nieuchronnie go doganiać. Czy uda mu się zadbać o bezpieczeństwo tych, których kocha i po raz kolejny ośmieszyć organa ścigania? Trzymajcie kciuki, bo Jeffrey to swój chłop… chociaż bandyta.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W filmie znajdziemy wszystko, co uwielbiają widzowie: intrygującą historię z życia wziętą, szczyptę humoru, elementy kryminału i silną postać głównego bohatera, którego nie sposób jednoznacznie ocenić. Za kamerą stanął Derek Cianfrance, pracując na scenariuszu swoim i Kirt Gunn. W rolach głównych wspomniany Tatum oraz Kirsten Dunst. Partnerują im Juno Temple, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, LaKeith Stanfield i Uzo Aduba.

Urodzony rabuś trafi do kina w USA 10 października. Jego dystrybucją w Polsce zajmuje się Monolith Films, które jednak nie podało jeszcze dokładnej daty premiery filmu.

Źrodło: Paramount Pictures, Monolith Films