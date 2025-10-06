"Państwo Burakowie" - pełen zwiastun animacji Netflix. Fabuła inspirowana powieścią Roalda Dahla 0

Netflix prezentuje zwiastun animowanej adaptacji słynnej powieści Roalda Dahla "The Twits". Premiera filmu jeszcze w tym miesiącu.

Wczytywanie... kadr z animacji "Państwo Burakowie"

Film opowiada historię państwa Twit, najwredniejszych, najbardziej śmierdzących, najpaskudniejszych ludzi na świecie, którzy są również właścicielami i prowadzą najbardziej obrzydliwy, najniebezpieczniejszy i najbardziej idiotyczny park rozrywki na świecie, Twitlandię. Ale kiedy Twits dochodzą do władzy w swoim mieście, dwójka dzielnych dzieci i rodzina magicznych zwierzątek są zmuszeni stać się równie podstępni jak Twitowie, aby uratować miasto.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Głosu głównym bohaterom w oryginale użyczyli m.in. Johnny Vegas, Margo Martindale, Emilia Clarke, Natalie Portman, Maitreyi Ramakrishnan, Alan Tudyk, Mark Proksch i Charlie Berens.

Frontman Talking Heads, David Byrne, napisał trzy oryginalne piosenki użyte w animacji – "We’re Not Like Ev’ryone Else", "Lullaby" i "The Problem Is You". Katie Shanahan, Phil Johnston i Todd Demong są współreżyserami filmu. Scenariusz napisali Johnston i Meg Favreau.

Państwo Burakowie trafią do streamingu już 17 października.

Źrodło: Netflix