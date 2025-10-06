Dziwne, obce stworzenia na finalny zwiastunie "Predator: Strefa zagrożenia" 0

20th Century Studios prezentuje finalny zwiastun oczekiwanego kolejnego filmu należącego do serii "Predator". Wyreżyserowany przez Dana Trachtenberga Predator: Strefa zagrożenia trafi do kin w listopadzie.

kadr z filmu "Predator: Strefa zagrożenia"

Opublikowany materiał wideo przedstawia młodego Predatora wyruszającego na polowanie na planecie pełnej dziwnych i bardzo niebezpiecznych stworzeń. Spotyka jednak nieoczekiwanego sojusznika.

Przyszłość. Odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning) będącą androidem należącym prawdopodobnie do korporacji Weyland-Yutani. Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.

W obrazie tym po raz pierwszy Predator jest głównym bohaterem, a nie jak dotychczas antagonistą.

Trachtenberg w 2022 roku wydał pierwszy film o kultowym zabójcy z kosmosu. Predator: Prey odniósł wielki sukces. Następnym dziełem filmowca jest animowana antologia Predator: Pogromca zabójców, która również spodobała się widzom. Czy kolejne dzieło tego reżysera, które jak sam mówi "powita nas w świecie bólu" odniesie podobny sukces?

Predator: Strefa zagrożenia wejdzie do polskich kin już 7 listopada.

Źrodło: 20th Century Studios