Amazon odnawia kryminalny "Ballard" na 2. sezon 0

Przebojowy serial telewizyjny Prime Video Ballard doczeka się drugiego sezonu. Maggie Q ponownie wcieli się w utalentowaną detektyw.

Wczytywanie... kadr z serialu "Ballard"

Wszystkie dziesięć odcinków serialu zostało udostępnionych w serwisie streamingowym w lipcu tego roku. W serialu, będącym spin-offem Bosch i Bosch: Dziedzictwo, Maggie Q wciela się w detektyw Renée Ballard. W obsadzie znaleźli się również Courtney Taylor jako Zamira Parker, Michael Mosley jako Ted Rawls, Rebecca Field jako Colleen Hatteras, Victoria Moroles jako Martina Castro, Amy Hill jako Tutu i John Carroll Lynch jako Thomas Laffont.

Ballard opiera swą fabułę na serii powieści autorstwa Michaela Connelly. Za serial odpowiadają Michael Alaimo i Kendall Sherwood.

Detektyw Renée Ballard wkracza w sam środek sieci zabójstw i korupcji, ścigając bezwzględnego seryjnego zabójcę i odkrywając spisek policjantów – coś zupełnie niezgodnego z jej zasadami. Choć własne demony depczą jej po piętach, Ballard musi przechytrzyć przestępców i skorumpowanych policjantów, aby zapewnić sprawiedliwość ofiarom i ich bliskim.

Nie znamy jeszcze daty premiery 2. sezonu.

Serial z Los Angeles w sierpniu otrzymał ulgę podatkową w wysokości 14,84 miliona dolarów od Kalifornijskiej Komisji Filmowej, tym samym jego szansę na odnowienie mocno skoczyły. Zapewne mocno wpłynęło to na decyzję włodarzy Amazona o odnowieniu.

Źrodło: Comingsoon