Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Bone Lake", czyli połączenie erotyki i grozy w kinach już od 14 listopada! 0

14 listopada do kin trafi horror Bone Lake, który zamienia pozornie zwyczajny weekendowy wypad w koszmar pełen tajemnic, namiętności i krwi. Reżyserka Mercedes Bryce Morgan serwuje widzom odważne połączenie gatunków – od erotycznego thrillera po klasyczny horror, tworząc dzieło, które balansuje między przyjemnością a przerażeniem.

Historia zaczyna się od z pozoru błahej pomyłki: dwie pary – Sage (Maddie Hasson) i Diego (Marco Pigossi) oraz Will (Alex Roe) i Cin (Andra Nechita) – przypadkowo rezerwują ten sam domek nad jeziorem. Początkowo sytuacja wydaje się tylko niezręczna, ale w miarę jak bohaterowie zaczynają się poznawać, napięcie seksualne, nieufność i skrywane pragnienia prowadzą do nieodwracalnych konsekwencji. Jak zapowiadają twórcy, ten "wymarzony urlop" szybko przemienia się w krwawy labirynt kłamstw, manipulacji i pożądania, prowokując krwawą walkę o przetrwanie.

Reżyserka podkreśla, że film jest hołdem dla klasycznych erotycznych thrillerów z lat 90., ale w nowoczesnym wydaniu. Jak mówi, zarówno bohaterowie, jak i bohaterki są w tym filmie istotami zmysłowymi, które próbują zrozumieć własne pragnienia i granice. Reżyserka przyznaje też, że Bone Lake łączy w sobie czystą filmową rozrywkę i emocjonalną głębię – to jednocześnie popcornowy horror i refleksja nad współczesnymi relacjami.

Aktorzy zgodnie podkreślają, że produkcja wymyka się prostym kategoriom. Andra Nechita opisuje film jako erotyczny thriller z odrobiną kampu, humoru i dużą dawką krwi, a Alex Roe zwraca uwagę na to, że Bone Lake ma w sobie bezkompromisową energię dawnych hitów takich jak Nagi instynkt:

To film, który nie boi się być seksowny i odważny, a przy tym pozostaje zabawny i nieprzewidywalny.

Już pierwsze minuty filmu pokazują jego charakter – mieszankę erotyki, napięcia i stylowego pastiszu. Marco Pigossi widzi w Bone Lake historię o ludzkich emocjach ukrytych pod powierzchnią pożądania:

To film o relacjach i o tym nieustannym pytaniu, które towarzyszy każdej parze – czy mam wszystko, czego potrzebuję? I czy naprawdę znam osobę, z którą jestem?.

Bone Lake wciąga widza w sieć pożądania, zazdrości i przemocy, jednocześnie bawiąc się konwencją i nastrojem. To film, który przywraca do życia niemal zapomniany gatunek – erotyczny horror – z nową energią i świeżym spojrzeniem.

Źrodło: Best Film / informacja prasowa