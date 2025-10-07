Nostalgia gwarantowana! Nowy "Władca Pierścieni" z licznymi cameo 0

Podczas występu na konwencie DesertCon w Meksyku aktor zasugerował, że w nadchodzącej produkcji zobaczymy wiele znanych twarzy z oryginalnej trylogii.

To naprawdę jak ponowne zebranie się zespołu marzeń. Fran [Walsh], Peter [Jackson], Philippa [Boyens] — cały ten twórczy mózg Władcy Pierścieni jest mocno zaangażowany.

Nowa opowieść, stare korzenie

Film The Hunt for Gollum, reżyserowany przez Andy’ego Serkisa (który ponownie wcieli się też w Golluma), opowie historię opartą na dodatkach J.R.R. Tolkiena — o tym, jak Gandalf wyrusza na poszukiwanie Golluma, by dowiedzieć się, co ten zdradził Sauronowi o Jedynym Pierścieniu.

Wood zdradził również, że film będzie kręcony w Nowej Zelandii, z udziałem tych samych scenografów i licznych członków oryginalnej ekipy. To wzmacnia przekonanie, że twórcy chcą jak najwierniej oddać klimat znany z trylogii Petera Jacksona.

Kto jeszcze wróci do Śródziemia?

Powrót Elijaha Wooda jako Frodo oraz Sira Iana McKellena jako Gandalfa został już potwierdzony. Ale to nie koniec. Spekulacje narastają wokół innych członków Drużyny Pierścienia. Historia opowiedziana w filmie pokrywa się z czasem, w którym Aragorn pomagał Gandalfowi śledzić Golluma — co może oznaczać powrót Viggo Mortensena. W dodatkach Tolkiena również Arwena (Liv Tyler) odgrywa istotną rolę w tym okresie.

Pytany o powrót jako Legolas, Orlando Bloom na antenie Today Show powiedział z uśmiechem:

Nie słyszałem ani słowa. Naprawdę. Wiem, że film skupia się na Gollumie, więc wszystko jest możliwe… ale nie wiem. Trudno mi wyobrazić sobie kogoś innego jako Legolasa.

Choć jego udział nie jest pewny, Bloom nie ukrywa, że rola Legolasa wciąż jest mu bardzo bliska.

Warner Bros. ogłosiło niedawno, że premiera filmu została przesunięta z grudnia 2026 na grudzień 2027. Zdjęcia mają ruszyć na początku 2026 roku w Nowej Zelandii.

Źrodło: ComingSoon