Colin Farrell pijakiem i hazardzistą w zwiastunie thrillera "Ballada o drobnym karciarzu" 0

Wczytywanie... kadr z filmu "Ballada o drobnym karciarzu"

Lord Doyle (Colin Farrell) ukrywa się w Makau. Spędza dnie i noce w kasynach, pijąc na umór i przegrywając resztki swoich pieniędzy. Gdy jego długi rosną w zastraszającym tempie, otrzymuje szansę ratunku od tajemniczej Dao Ming (Fala Chen), pracownicy kasyna, która skrywa własne sekrety. Jednak jego śladem podąża Cynthia Blithe (Tilda Swinton) – prywatna detektyw, gotowa skonfrontować Doyle’a z tym, przed czym ucieka. Gdy Doyle próbuje sięgnąć po odkupienie, rzeczywistość zaczyna go dopadać.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Reżyserem filmu jest wspomniany Berger, który pracował na scenariuszu autorstwa Rowana Joffe'a adaptując na język filmu powieść Lawrence Osborne'a. Obsadę Ballady o drobnym karciarzu uzupełniają Deanie Ip i Alex Jennings.

Film trafi na platformę Netflix już 29 października.

Źrodło: Netflix