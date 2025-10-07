Poznajcie dalsze losy Kontynentu. Liam Hemsworth w pełnym zwiastunie 4. sezonu "Wiedźmina" 0

Po wcześniejszym materiale z 4. sezonu Wiedźmina będącym klipem ukazującym scenę walki Geralta z zjawą, doczekaliśmy się pełnego zwiastuna oczekiwanej serii. Od tego sezonu rolę Geralta z Rivii po Henrym Cavillu przejął Liam Hemsworth.

Geralt, Yennefer i Ciri przemierzają rozdarty wojną Kontynent, stawiając czoła niezliczonym wrogom w nadziei, że znów uda im się wzajemnie odnaleźć.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele zarysowują się coraz wyraźniej, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, gotowych do nich dołączyć. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć na dobre…

W nowym sezonie zobaczymy Laurence'a Fishburne'a jako Regisa, Sharlto Copleya jako Leo Bonharda i Danny'ego Woodburna jako Zoltana Chivaya. Dołączają do powracających Anyi Chalotra jako Yennefer, Freyi Allan jako Ciri, Eamona Farrena jako Cahira, Joeya Bateya jako Jaskiera i Meng'er Zhang jako Milvy.

Czwarty sezon Wiedźmina, w całości bez podziału na części, zadebiutuje na Netflix już 30 października. Zdjęcia do piątego i ostatniego sezonu rozpoczęły się w marcu tego roku i oczekuje się, że wkrótce się zakończą.

Trzeci sezon zakończył swą emisję w połowie 2023 roku. To wtedy w roli Geralta po raz ostatni widzieliśmy Henry’ego Cavilla. Co sądzicie o nowym Geralcie z Rivii?

Źrodło: Netflix