Bóg wybacza… Diabeł nigdy. Zwiastun "Diabolic", wstrząsającego horroru opartego na mrocznej legendzie

Monolith Films prezentuje pełny zwiastun horroru "Diabolic", który czerpie z mrocznej legendy pewnej mormońskiej wspólnoty.

17-letnia Elise bierze udział w mrocznym rytuale mormońskiej sekty, podczas którego przywołane imię „Larue” budzi złowrogą siłę, a dziewczyna zostaje wykluczona ze wspólnoty. Po dziesięciu latach, cierpiąc na zaniki pamięci i autodestrukcyjne zachowania, Elise powraca do opuszczonego miasteczka Haventon, by zmierzyć się z przeszłością. Poddana sesji halucynacji, widzi krwawą postać czarownicy Larue. Choć duch zostaje wygnany, Elise zaczynają dręczyć potworne wizje zakazanego romansu, winy i grzechu. Wkrótce Larue powraca, by przejąć kontrolę nad ciałem dziewczyny i dokonać zemsty na mormońskiej wspólnocie.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Horror wyreżyserował Daniel J. Phillips pracując na scenariuszu swojego autorstwa oraz Mike'a Hardinga i Ticii Madsen. W rolach głównych występują John Kim, Elizabeth Cullen, Luca Asta Sardelis, Mia Challis i Terence Crawford.

Diabolic to australijska produkcja, którą swą światową premierę będzie miała 17 października na Adelaide Film Festival. Potem film trafi do kin. Monolith Films nie ogłosił jednak jeszcze kinowej daty debiutu horroru. Na razie mamy jedynie przerażający materiał wideo.

Źrodło: Monolith Films