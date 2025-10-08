Szokujący budżet 5. sezonu "Stranger Things"! Przewyższa nawet hollywoodzkie blockbustery 0

Netflix nie żartuje, jeśli chodzi o zakończenie jednej ze swoich największych produkcji. Finałowy sezon Stranger Things może kosztować astronomiczną kwotę.

Choć sezon piąty będzie mieć jeden odcinek mniej niż poprzedni, każdy z nich ma być niczym pełnometrażowy film — trwający od 90 minut do nawet dwóch godzin. Z takim rozmachem koszt pojedynczego epizodu ma sięgać 50-60 milionów dolarów, co daje łącznie nawet 480 milionów dolarów na cały sezon.

To może uczynić 5. odsłonę Stranger Things jednym z najdroższych sezonów serialowych w historii telewizji, obok takich tytułów jak Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy od Amazona.

Po latach oczekiwania i opóźnień, Netflix w końcu podał daty premiery. Finałowy sezon zostanie podzielony na trzy części:

Część 1 (4 odcinki): 26 listopada

Część 2 (3 odcinki): 25 grudnia

Finałowy odcinek: 31 grudnia

Ostatnie starcie z Vecną

Fabuła zapowiada się mrocznie i epicko. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się z ostatnim i być może najpotężniejszym zagrożeniem, jakie kiedykolwiek wyszło z Upside Down. Vecna zniknął bez śladu, a miasto wciąż nie podniosło się po chaosie wywołanym przez otwarcie szczelin.

Grupa przyjaciół, w tym Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Hopper (David Harbour) i Joyce (Winona Ryder), stają do ostatniego, wspólnego starcia.

Źrodło: ComingSoon