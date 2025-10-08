Zwiastun dramatu "Sny o pociagach" - porusząjący portret poszukiwania swojego miejsca na Ziemi 0

Netflix udostępnił zwiastun dramatu Sny o pociagach, w którym występują nominowany do Złotego Globu Joel Edgerton i nominowana do Oscara Felicity Jones.

Film jest poruszającym portretem Roberta Grainiera, drwala i pracownika kolei, który prowadzi życie o nieoczekiwanej głębi i pięknie w szybko zmieniającej się Ameryce początku XX wieku.

Robotnik dorywczy Robert Grainier pracuje jako drwal, pomagając w rozbudowie linii kolejowych w Ameryce. Zmuszony do spędzania długich okresów z dala od żony Gladys i ich małej córeczki, Grainier z trudem odnajduje swoje miejsce w dynamicznie zmieniającym się świecie. W miarę rozwoju swojej historii doświadcza wielkiej miłości, niewypowiedzianej straty i wyjątkowych więzi, odbywając podróż, która jest jednocześnie wyjątkowa i uniwersalna.

Zwiastun przedstawia Edgertona i Jones jako męża i żonę Roberta i Gladys Grainier. Podkreśla także zmagania Roberta w próbie odnalezienia swojego celu w zmieniającym się świecie.

Reżyserem Snów o pociągach jest Clint Bentley, który wraz z Gregiem Kwedarem napisał scenariusz na podstawie noweli Denisa Johnsona z 2011 roku o tym samym tytule. W obsadzie znaleźli się również Nathaniel Arcand, Clifton Collins Jr., John Diehl, Paul Schneider, Kerry Condon i William H. Macy.

Film ma pojawić się w wybranych kinach w USA 7 listopada, a następnie zadebiutować w streamingu 21 listopada.

Źrodło: Netflix