HBO Max zdradza obsadę nowego polskiego serialu "Piekło kobiet"

Dla HBO Max powstaje kolejny polski serial oryginalny – "Piekło kobiet". Poznaliśmy gwiazdorską obsadę produkcji. W rolach głównych m.in. Agata Turkot, Mateusz Damięcki i Hubert Miłkowski. Serial przeniesie widzów do lat 30. ubiegłego wieku i odsłoni mroczne sekrety życia wyższych sfer. To historia o odwadze, miłości i walce z systemem, który chce uciszyć kobiecy głos.

Wczytywanie... Mateusz Damięcki, kadr z serialu "Piekło kobiet"

Lata 30. XX wieku. Warszawa – pulsujące serce kraju, miasto kontrastów i nierówności. To świat, w którym kobiety muszą walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność.

W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego Fortuna Amandi. Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list. Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami. W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie.

Poniżej możecie zobaczyć głównych bohaterów na pierwszych zdjęciach z serialu:

Wczytywanie... Agata Turkot Wczytywanie... Mateusz Damięcki Wczytywanie... Hubert Miłkowski

Wśród obsady zobaczymy także Borysa Szyca, Katarzynę Herman, Marię Kowalską, Bogumiłę Bajor, Jacka Komana, Piotra Polaka, Jacka Poniedziałka, Piotra Trojana, Jacka Belera, Tomasza Sapryka, Ireneusza Czopa, Karolinę Kowalską, Andrzeja Kłaka, Macieja Kosiackiego, Michała Wójtowicza i Paulinę Krzyżańską.

Serial powstaje dla platformy HBO Max we współpracy z Extreme Emotions na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Za produkcję odpowiada Ewa Puszczyńska – producentka nagradzanych na całym świecie filmów, w tym oscarowych Idy i Strefy interesów. Reżyserką serialu jest Anna Maliszewska. Scenariusz napisały Magdalena Franczuk i Ewa Popiołek.

Premiera serialu w serwisie HBO Max już w 2026 roku.

Źrodło: TVN