"Michael" z końcem zdjęć i zmianą zakończenia 0

Film biograficzny Antoine'a Fuqua Michael o Michaelu Jacksonie ma za sobą długą drogę na ekran. Film miał pojawić się w tym roku, ale został przesunięty na 2026 rok ze względu na potrzebę poważnych powtórek. Te właśnie dobiegły końca.

Wczytywanie... "Michael"

Ponowne zdjęcia zostały zakończone, a film ma teraz inne zakończenie. Pierwotnie, trzeci akt podobno dotykał oskarżeń Jacksona o molestowanie seksualne na początku lat 90. Jednak spadkobiercy Jacksona i oskarżyciel gwiazdy pop zarządali usunięcia tego elementu z filmu.

Dodatkowe zdjęcia zostały już zakończone, a film kończy się po triumfalnym dojściu Jacksona do sławy w latach 80-tych. Tak więc wszystkie nagrania z późniejszych lat MJ’a jako Króla Popu (i nękanych skandalami), w tym dwa tygodnie zdjęć na ranczu Neverland, obecnie należącym do Rona Burkle’a, są bezużyteczne powiedział dziennikarz Matthew Belloni z Puck, firmy zajmującej się mediami cyfrowymi.

To jednak nie jedyny problem. Pierwsza wersja filmu pierwotnie trwała prawie cztery godziny, a Lionsgate rozważało podzielenie jej na dwie osobne produkcje. Ze względu na ponowne zdjęcia i ogromne ryzyko finansowe związane z filmem, drugi film nie jest gwarantowany.

Plan producenta Grahama Kinga polega na nakręceniu drugiego filmu o Michaelu, który zawierałby wszystkie te rzeczy, plus znaczną ilość dodatkowych, jeszcze nienakręconych materiałów z gwiazdami Jaafarem Jacksonem, Colmanem Domingo i Milesem Tellerem, ale teraz będzie to zależało od tego jak film zostanie przyjęty przez publiczność w kwietniu przyszłego roku. Jeśli będzie to hit […] da zielone światło dla części drugiej, a jeśli nie, producenci „zjadają” cały ten niewykorzystany materiał dodał Belloni.

Prawdziwy siostrzeniec Michaela Jacksona, Jafaar Jackson, gra Michaela w filmie, w którym występują również Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate i Derek Luke. John Logan napisał scenariusz do filmu, którego pierwszy zwiastun zostanie opublikowany wraz z pokazami Wicked: Na dobre w listopadzie tego roku.

Michael trafi do kin 24 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Dark Horizons