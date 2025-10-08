"Ocean's 14" - George Clooney daje pozytywną aktualizację 0

Wyczekiwana od lat kolejna część filmów akcji zapoczątkowanych Ocean's Eleven: Ryzykowna gra ma jednak bardzo dużą szansę powstać. Dotychczas otrzymywaliśmy tylko ogólnikowe informacje i obietnice na jej temat. Teraz jednak gwiazda serii George Clooney podał konkrety.

"Ocean's Eleven: Ryzykowna gra"

Aktor George Clooney przebywa obecnie na Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku, gdzie promuje swój nowy film dla Netflix Jay Kelly w reżyserii Noaha Baumbacha. Udzielając wywiadów na czerwonym dywanie, zdradził, że długo dyskutowany, ale zawsze pozornie nieosiągalny film Ocean’s Fourteen w końcu się wydarzy.

Właśnie zatwierdzono budżet w Warner Brothers i próbujemy się dopasować. To tylko kwestia dogrania harmonogramów i ustalenia daty rozpoczęcia prac na planie. Prawdopodobnie zaczniemy za jakieś dziewięć lub dziesięć miesięcy powiedział Clooney.

Tym samym zdjęcia do filmu Ocean’s Fourteen powinny zacząć się latem przyszłego roku.

Clooney wypowiedział się również na temat ponownego spotkania z niektórymi gwiazdami filmów, takimi jak Brad Pitt i Julia Roberts, mówiąc:

Tak, Brad [Pitt], Matt [Damon], Don [Cheadle] i Julia [Roberts]. […] Wszyscy oni nadal są bardzo bliskimi przyjaciółmi. A więc szansa na wspólną pracę byłaby świetną zabawą.

Clooney nie zdradził, kto wyreżyseruje film. Steven Soderbergh nakręcił Ocean’s Eleven, Ocean's Twelve: Dogrywka i Ocean's 13. Za kamerę nie chce już wracać twierdząc, że wyczerpał temat. Przewijającym się nazwiskiem przy okazji projektu w ostatnim czasie jest David Leitch. Informację tą jednak na razie należy traktować jako plotkę.

Źrodło: Dark Horizons