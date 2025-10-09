Epicka podróż trwa – zobacz pierwszy plakat i footage ze spin-offu "Legendy Vox Machiny" 0

Świat Critical Role właśnie się rozszerzył — Prime Video podczas New York Comic Con 2025 zaprezentowało pierwszy plakat i teaser długo wyczekiwanego animowanego spin-offu Legendy Vox Machiny, czyli The Mighty Nein. Premiera serialu zaplanowana jest na 19 listopada 2025 roku.

Udostępniony plakat przedstawia drużynę barwnych awanturników – gnomów, elfów, tieflingów i ludzi – zgromadzonych wokół tajemniczego, świecącego na czerwono artefaktu w kształcie jabłka, otoczonego magicznymi symbolami. To pierwszy pełny wgląd w nowy zespół, który ma przejąć pałeczkę po kultowej Vox Machinie.

The Mighty Nein

Z kolei teaser, który ma swoją premierę na NYCC, już zebrał ponad 284 tysiące wyświetleń w sieci. Klip zapowiada mroczniejszy i dojrzalszy klimat, ale z zachowaniem humoru i energii, które pokochała społeczność Critical Role.

The Mighty Nein opowiada o grupie wyrzutków, którzy łączą siły po tym, jak potężny magiczny artefakt — The Beacon — trafia w niepowołane ręce. Akcja rozgrywa się dwadzieścia lat po wydarzeniach z Vox Machiny, na kontynencie Wildemount, gdzie napięcia między Imperium Dwendalian a Dynastią Kryn rosną z każdym dniem.

Do swoich ról powracają znani członkowie Critical Role: Laura Bailey, Marisha Ray, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Travis Willingham i Sam Riegel. Matthew Mercer wciela się w postać Esseka Thelyssa.

W produkcji usłyszymy również znanych aktorów, takich jak: Auliʻi Cravalho, Alan Cumming, Rahul Kohli, Anika Noni Rose, Mark Strong i Ming-Na Wen.

Showrunnerką serialu została Tasha Huo, która obiecuje „dojrzalszą, bardziej rozbudowaną narrację”. Willingham zdradził, że nagrania do pierwszego i drugiego sezonu są już zakończone.

