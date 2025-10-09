Nowy superbohater, stary problem – "Superman" przegrywa w Box Office? 0

Mimo że był to najlepiej zarabiający film superbohaterski 2025 roku, Superman w reżyserii Jamesa Gunna może ostatecznie okazać się… nierentowny. Nowy raport Forbes sugeruje, że box office nie wystarczył, by pokryć astronomiczne koszty produkcji i marketingu nowego otwarcia uniwersum DC.

Według danych, Superman zakończył swój kinowy bieg po 84 dniach z wynikiem 615,7 miliona dolarów globalnie – z czego 354 miliony pochodziły z rynku amerykańskiego, a 261 milionów z międzynarodowego.

Na papierze wygląda to solidnie, ale rzeczywistość finansowa dużych produkcji jest znacznie bardziej skomplikowana. Film kosztował: 225 milionów dolarów (produkcja) +125 milionów (globalna kampania marketingowa) = łącznie około 350 milionów dolarów.

Jednak jak przypomina Forbes, kina zatrzymują zwykle około połowy wpływów z biletów. To oznacza, że z ponad 615 milionów, do studia DC Studios i Warner Bros. Discovery wróciło około 308 milionów dolarów – mniej niż całkowite nakłady na film.

Choć kinowy debiut nie przyniósł zysku, Superman nadal generuje przychody:sprzedaż cyfrowa i fizyczna (Blu-ray, 4K), streaming na HBO Max (od 19 września), produkty licencjonowane i gadżety.

To właśnie te źródła mają pomóc zmniejszyć stratę lub potencjalnie ją zniwelować w dłuższym horyzoncie czasowym.

Co dalej z DCU?

Mimo finansowego znaku zapytania, James Gunn i Peter Safran nie zwalniają tempa. W czerwcu 2026 na ekrany wejdzie Supergirl z Milly Alcock w reżyserii Craiga Gillespiego. Natomiast kontynuacja Supermana zatytułowana Man of Tomorrow trafi do kin 27 lipca 2027 roku.

Źrodło: Forbes