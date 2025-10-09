"Minecraft: Film 2" z datą premiery! Twórcy ujawniają reżysera i pierwszy plakat 0

Fani klockowego świata mogą się cieszyć — Warner Bros. Pictures oficjalnie potwierdziło premierę filmu A Minecraft Movie 2. Kontynuacja kinowego hitu z 2025 roku trafi do kin 23 lipca 2027 roku. Wraz z zapowiedzią studio zaprezentowało także nowy plakat, na którym widać tajemniczy stół rzemieślniczy i dwa fioletowe kilofy, mogące sugerować kierunek fabuły nadchodzącej części.

Minecraft: Film, który zadebiutował w kwietniu 2025 roku, okazał się gigantycznym sukcesem kasowym – zarobił ponad 950 milionów dolarów i stał się trzecim najbardziej dochodowym filmem roku. Nic dziwnego, że Warner Bros. szybko rozpoczęło prace nad sequelem.

Choć szczegóły fabuły drugiej części są na razie owiane tajemnicą, fani spekulują, że Jack Black ponownie wcieli się w Steva, bohatera pierwszego filmu. W obsadzie pierwowzoru znaleźli się również Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian Hansen oraz Jennifer Coolidge, jednak ich powrót nie został jeszcze potwierdzony.

Pierwszą część wyreżyserował Jared Hess,powróci on w tej samem roli w kontynuacji. Film wciąż można obejrzeć na HBO Max oraz innych platformach streamingowych.

