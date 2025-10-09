Disney wraca do "Zaplątanych"! Film aktorski znów w produkcji 0

Disney ponownie sięga po jedną ze swoich najpopularniejszych animacji — aktorska wersja filmu Zaplątani znów jest w fazie rozwoju. Projekt, który został wstrzymany na początku 2025 roku, oficjalnie wraca na tory.

Oryginalna animacja Zaplątani zadebiutowała w 2010 roku i była luźną adaptacją klasycznej baśni o Roszpunce. Film wyreżyserowali Nathan Greno i Byron Howard, a w oryginalnej obsadzie głosowej wystąpili Mandy Moore (Roszpunka), Zachary Levi (Flynn Rider) oraz Donna Murphy (Matka Gothel). Animacja zdobyła ogromną popularność i stała się jednym z najważniejszych tytułów współczesnej ery Disneya.

W 2024 roku ogłoszono, że za kamerą aktorskiego remake’u stanie Michael Gracey, a scenariusz napisze Jennifer Kaytin Robinson. Jednak prace nad filmem zostały wstrzymane po chłodnym przyjęciu innej produkcji Disneya – aktorskiej wersji Królewny Śnieżki, która zarobiła jedynie 206 milionów dolarów przy budżecie szacowanym na 240–270 milionów.

Teraz jednak projekt Zaplątani znów znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, choć Disney nie dał mu jeszcze oficjalnego zielonego światła. Michael Gracey wciąż pozostaje związany z produkcją jako reżyser.

Najciekawszą wiadomością jest jednak to, że Scarlett Johansson prowadzi rozmowy w sprawie roli Matki Gothel – złowrogiej czarownicy, która więzi Roszpunkę w wieży. Aktorka, znana z roli Czarnej Wdowy w Marvel Cinematic Universe, ma ostatnio bardzo pracowity okres.

Decyzja Disneya o powrocie do projektu ma związek z tym, że remake’i animacji z tzw. renesansu Disneya po 1989 roku — jak Mała Syrenka, Aladyn, Piękna i Bestia czy Lilo i Stitch — radzą sobie znacznie lepiej w box office niż adaptacje starszych klasyków. Tylko tegoroczny Lilo i Stich zarobił już ponad 1,03 miliarda dolarów na całym świecie.

Źrodło: Deadline