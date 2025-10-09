Nowy rozdział "Gry o tron" nadchodzi! Zwiastun serialu "A Knight of the Seven Kingdoms" już jest 0

Fani Gry o tron mogą zacierać ręce — HBO wypuściło pierwszy zwiastun serialu A Knight of the Seven Kingdoms, nowego spin-offa osadzonego w świecie Westeros. Produkcja, licząca sześć odcinków, zadebiutuje na HBO Max w 2026 roku.

Serial został stworzony przez Irę Parkera i George’a R.R. Martina i oparty jest na jego nowelach z cyklu Tales of Dunk and Egg. Opowieść przenosi widzów sto lat przed wydarzenia Gry o tron, do czasów, gdy ród Targaryenów wciąż władał Żelaznym Tronem, a wspomnienia o smokach nie zdążyły jeszcze zniknąć z ludzkiej pamięci.

W obsadzie znaleźli się m.in. Peter Claffey jako Ser Duncan the Tall (Dunk), Dexter Sol Ansell jako książę Aegon Targaryen (Egg), Finn Bennett jako książę Aerion „Brightflame” Targaryen, Bertie Carvel jako Baelor „Breakspear” Targaryen, a także Daniel Ings jako Ser Lyonel Baratheon.

Oficjalny opis serialu zapowiada przygodę dwóch niezwykłych towarzyszy – młodego, naiwnego, lecz odważnego rycerza Duncana oraz jego młodego giermka, Egga. Wędrując po Westeros w epoce spokoju i niepewności, bohaterowie napotkają groźnych przeciwników, intrygi i niebezpieczne wybory, które ukształtują przyszłość całego królestwa.

Twórca serialu, Ira Parker, w rozmowie z Entertainment Weekly podkreślił, że nowa produkcja różni się tonem od Gry o tron czy Rodu smoka. Wygląda więc na to, że „A Knight of the Seven Kingdoms” zaoferuje bardziej kameralne spojrzenie na świat Westeros – bez smoków i wielkich bitew, ale z klimatem prawdziwego, średniowiecznego fantasy.

Źrodło: ComingSoon