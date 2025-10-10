Nieumarły wojownik w akcji! Pierwsze spojrzenie na 3. sezon "Primal" 0

Świat Primal wraca z zaświatów — dosłownie. Podczas New York Comic Con zaprezentowano pierwszy teaser trzeciego sezonu uznanej animacji Genndy'ego Tartakovsky’ego. Największe zaskoczenie? Spear, ukochany jaskiniowiec fanów, powraca… jako zombie.

Finał drugiego sezonu był emocjonalnym ciosem — Spear zginął, pozostawiając swoją wierną towarzyszkę, dinozaurzycę Fang, oraz nowo narodzoną córkę. Wszystko wskazywało na zamknięcie brutalnej, ale wzruszającej opowieści. Jednak Tartakovsky miał inne plany.

Stworzyłem 20 odcinków, by ludzie pokochali te postacie… i nagle go zabiłem. Może to było za wcześnie… potem pojawił się ten pomysł. Fantastyczny, pulpowy – pokochałem go.

Spear wraca z martwych, ale nie jako bohater, którego znamy. To teraz istota pozbawiona wspomnień, dryfująca w cieniu własnej przeszłości. Jak mówi sam twórca:

Nie wie, kim jest. To zombie… Nie pamięta tego, co było. Może coś błyska, może coś mu się przypomina…?

Trzeci sezon obiecuje nie tylko więcej krwawej akcji i urzekającej animacji, ale też zmianę tonu – głębszą, bardziej refleksyjną podróż w poszukiwaniu człowieczeństwa… nawet po śmierci.

Warto przypomnieć, że Primal już wcześniej flirtował z tematyką nieumarłych – odcinek Plague of Madness z 1. sezonu wprowadził motyw zarazy przypominającej zombie. Twórcy konsekwentnie budują więc mitologię, w której wszystko może się wydarzyć.

Primal sezon 3. zadebiutuje w styczniu 2026 roku na Adult Swim i HBO Max.

Źrodło: HBO