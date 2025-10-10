"Wiedźmin" pod korektą – Netflix zmienia narrację o Cavillu i jego następcy 0

Wiedźmińska saga nabiera nowego smaku… korekty. Netflix bez większego rozgłosu zaktualizował oficjalny artykuł na platformie Tudum, dotyczący obsadzenia Liama Hemswortha w roli Geralta. Choć zmiana wydaje się kosmetyczna — chodzi o poprawioną datę kontaktu z aktorem — fani nie przeszli obok niej obojętnie.

Artykuł Liam Hemsworth Carries Geralt into The Witcher Season 4 pierwotnie podawał, że telefon z propozycją roli przyszedł w 2020 roku, co wzbudziło lawinę spekulacji. Po fali komentarzy w mediach społecznościowych, Netflix poprawił datę na koniec 2022 roku — czyli tuż przed oficjalnym ogłoszeniem odejścia Henry’ego Cavilla.

Na platformie X (dawniej Twitter) użytkownicy natychmiast zauważyli niespójność. „2020????” — napisała @perseruna, komentując, że sugerowana data mogła wskazywać na to, że plan zastąpienia Cavilla był rozważany znacznie wcześniej, niż sądzono.

W poprawionej wersji artykułu czytamy, że Hemsworth otrzymał telefon od swojego agenta, będąc w Australii, a rozmowa z showrunnerką Lauren Schmidt Hissrich dodała mu odwagi, by podjąć to wyzwanie.

Hissrich zapewniła jednak, że od pierwszego spotkania wiedziała, iż Liam będzie idealnym Geraltem dla 4. sezonu.

Poprawka w artykule tylko podsyciła spekulacje wokół odejścia Cavilla. Oficjalnie aktor zakończył przygodę z serialem w 2022 roku, tłumacząc się innymi zobowiązaniami. Twórczyni serialu w rozmowie z Entertainment Weekly mówiła, że była to symbiotyczna decyzja i podkreśliła:

Serial jest większy niż jeden aktor. Większy niż ja… Wiedźmin żyje, niezależnie od tego, czy my w nim jesteśmy.

Sezon 4 Wiedźmina zadebiutuje 30 października 2025 roku na Netflixie.

Źrodło: ComingSoon