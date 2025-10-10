"Piep*zyć Mickiewicza 3" – czas na egzamin z dojrzałości. Zobacz pierwszą zapowiedź filmu 0

Po dwóch ogromnych sukcesach filmów, które stały się głosem młodego pokolenia – Piep*zyć Mickiewicza i Piep*zyć Mickiewicza 2 – nadchodzi kolejna część serii, na którą czekają widzowie w całej Polsce. Next Film prezentuje pierwszy teaser filmu Piep*zyć Mickiewicza 3, w którym powracają uczniowie 4B i ich wychowawca, Jan Sienkiewicz.

Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość – od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą. Czasem najważniejszym egzaminem z dojrzałości nie jest matura, lecz… samo życie.

Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: „sprawdzam”.

Poniżej wspomniany teaser:

Na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów serii: Hugo Tarresa, Wiktorię Koprowską, Karola Rota, Igora Pawłowskiego, Krystiana Embradorę, Adę Grodzką, Olę Izydorczyk, Artura Gwizdaka oraz debiutującego na wielkim ekranie Aleksandra Idziego, którym partnerować będą m.in. Weronika Książkiewicz, Dawid Ogrodnik, Aldona Jankowska, Jarosław Gruda i Anna Szymańczyk.

"Piep*zyć Mickiewicza 3" to pełna emocji, humoru i buntu opowieść o tym, jak trudne staje się dorastanie w świecie, w którym wszystko dzieje się szybciej niż kiedyś. To film o młodych ludziach, którzy żyją między TikTokiem a maturą – i dopiero uczą się, czym naprawdę jest dojrzałość.

Za kamerą po raz trzeci stanęła Sara Bustamante-Drozdek, a scenariusz napisał Kacper Szymański. Film wejdzie do kin już 13 lutego 2026 roku.

Źrodło: Next Film