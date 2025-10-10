"The Walking Dead: The Ones Who Live" z premierą w serwisie Canal+- zobacz zwiastun i plakat 0

Po latach rozłąki para ponownie wyrusza w niebezpieczną podróż, by odnaleźć się i wrócić do domu – jednak w świecie spustoszonym przez apokalipsę żywych trupów nawet największa miłość wystawiana jest na ciężką próbę.

The Walking Dead: The Ones Who Live to opowieść o przetrwaniu, uczuciu i nadziei, która pogłębia relacje znane z oryginalnej serii oraz domyka wątki, na które fani czekali od lat. Serial łączy intensywną akcję z elementami emocjonalnymi — pytaniem o to, co zostaje, gdy przetrwasz wszystko, co miało cię złamać.

Poniżej polski zwiastun serialu oraz promujący go plakat:

W serialu oprócz dwójki głównych bohaterów zagrali Terry O’Quinn, Craig Tate, Matthew Jeffers, Pollyanna McIntosh, Lesley Ann-Brandt i Frankie Quinones. Showrunnerem i głównym scenarzystą jest Scott M. Gimple, pracujący również przy głównej serii.

Wszystkie odcinki The Walking Dead: The Ones Who Live będą dostępne od 27 października w serwisie streamingowym CANAL+.

Źrodło: Canal+