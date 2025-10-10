Z kobietami też się nie zadziera, ich zemsta potrafi być okrutna - zobacz zwiastun filmu "Tornado" od Johna Macleana 0

kadr z filmu "Tornado"

Pogrążona w chaosie dzika, brutalna i bezlitosna Szkocja końca XVIII wieku. Życie Tornado, tancerki i córki japońskiego lalkarza, zostaje wywrócone do góry nogami, gdy wędrowna trupa jej ojca zostaje brutalnie zaatakowana przez gang dowodzony przez Sugarmana i jego syna, Little Sugara. Po masakrze dziewczyna poprzysięga zemstę i wyrusza w samotną podróż, by odzyskać skradzione złoto i zawalczyć o siebie.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Tornado to połączenie westernu z baśniowym stylem japońskiego teatru, widowiskowymi zdjęciami Robbiego Ryana i magnetyczną, pełną napięcia muzyką.

Film na ekrany polskich kin wejdzie 21 listopada.

Źródło: M2 Films