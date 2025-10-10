Zwiastun "90 minut do wolności" - czy w 1,5h udowodnisz swą niewinność? 0

Masz 90 minut, żeby udowodnić swoją niewinność albo czeka Cię egzekucja. Gwiazda Marvela, Chris Pratt walczy o życie w zwiastunie filmu "90 minut do wolności".

Rozgrywający się w niedalekiej przyszłości, 90 minut do wolności to historia detektywa (w tej roli Pratt), który zostaje oskarżony o brutalną zbrodnię i zmuszony do udowodnienia swojej niewinności.

W filmie występują także: Rebecca Ferguson, Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan, Kenneth Choi, Kylie Rogers, Rafi Gavron i Jeff Pierre.

Reżyserem filmu jest Timur Bekmambetov, a producentem Charles Roven, zdobywca Oscara za Oppenheimera. Roven był również nominowany do statuetki za produkcje American Hustle.

90 minut do wolności trafi na ekrany polskich kin już 23 stycznia 2026 roku.

