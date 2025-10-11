"Wonder Man" - pierwsza zapowiedź nowego serialu Marvela 0

Marvel Studios nareszcie przerywa ciszę dotyczącą swojego kolejnego serialu mającego trafić na Disney+. Dzień przed panelem na Comic Con w Nowym Jorku dostaliśmy pierwszy materiał wideo promujący meta serial Wonder Man.

W Wonder Man występuje zdobywca nagrody Emmy Yahya Abdul-Mateen II. Wciela się on w postać Simona Williamsa, który dowiaduje się, że Von Kovak, popularny i uznany filmowiec, powraca jako reżyser, aby nakręcić swój pierwszy film o superbohaterach, remake "Wonder Mana". Simon z gwiazdy Hollywood staje się prawdziwym superbohaterem, zyskując moce tj. latanie, nadludzka siła, szybkość, wytrzymałość i nieśmiertelność.

Opublikowany materiał przedstawia ogłoszenie planów dotyczących współczesnego rebootu klasycznego serialu telewizyjnego "Wonder Man" oraz wywiad z filmowcem Von Kovakiem, który został zatrudniony do wyreżyserowania rebootu.

W rolę Kovaka wcielił się Zlatko Burić, aktor którego ostatnio można było zobaczyć w filmie Jamesa Gunna o Supermanie. Producentem wykonawczym i reżyserem Wonder Mana jest Destin Daniel Cretton. Cretton jest również współtwórcą wraz z showrunnerem Andrew Guestem. W obsadzie znajdują się również Demetrius Grosse jako brat Simona – Eric Williams, Byron Bowers i Lauren Glazier, a także powracające gwiazdy MCU Ben Kingsley jako Trevor Slattery i Arian Moayed jako P. Cleary.

Wonder Man trafić ma na platformę streamingową Disney+ w styczniu 2026 roku, w ramach fazy 6 Marvel Cinematic Universe. Dokładna data jego premiery zostanie dopiero podana. Na serial składa się 10. epizodów.

