"Topielisko. Klątwa La Llorony" - rozpoczęto prace na planie sequela 0

La Llorona ponownie zacznie zbierać żniwo wśród dzieci. Po sześciu latach od premiery horroru Michaela Chavesa Topielisko. Klątwa La Llorony rozpoczęto prace nad sequelem. Ekipa jest już na planie w Buffalo w stanie Nowy Jork. Obrazy te należą do uniwersum Obecności.

Wczytywanie... kadr z filmu "Topielisko. Klątwa La Llorony"

Powstający sequel nosi tytuł The Revenge of La Llorona. Będzie on bezpośrednią kontynuacją filmu z 2019 roku. Do swojej roli powróci Raymond Cruz jako Rafael Olver, szaman pomagający głównej bohaterce zmierzyć się z zjawą. Pozostała część obsady to nowe twarze. W głównych bohaterów wcielą się Jay Hernandez i Monica Raymund. W obsadzie znaleźli się również Edy Ganem, Martín Fajardo oraz rodzeństwo Acston Luca Porto i Avie Porto.

Za sequel odpowiada nowy zespół kreatywny. Santiago Menghini przejmuje obowiązki reżysera, a Sean Tretta pisze scenariusz. Producenci James Wan, Gary Dauberman i Emile Gladstone powrócili, aby nadzorować projekt. Z kolei Mia Maniscalco, Jamie Buckner, Michael Clear i Judson Scott są producentami wykonawczymi.

The Revenge of La Llorona opowie o rozbitej rodzinie, która zmuszona zostanie do zmierzenia się z bolesną przeszłością i połączenia sił z dawno niewidzianym członkiem rodziny, aby pokonać mściwego ducha, zanim ten na zawsze zabierze ich dzieci.

Topielisko. Klątwa La Llorony pomimo słabych recenzji od krytyków odniosła kasowy sukces. Film zarobił na całym świecie ponad 123 miliony dolarów przy budżecie produkcji wynoszącym 9 milionów dolarów.

Data premiery sequela nie została jeszcze podana.

Źrodło: Comingsoon