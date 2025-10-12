Diane Keaton nie żyje. Ikona kina miała 79 lat 0

Diane Keaton, laureatka Oscara za kultową rolę w Annie Hall, zmarła w sobotę w Los Angeles. Miała 79 lat. O jej śmierci jako pierwszy poinformował magazyn "People".

Wczytywanie...

Diane Keaton rozpoczęła karierę na Broadwayu w 1969 roku, u boku Woody'ego Allena w sztuce "Play It Again, Sam", z którym połączył ją również romans. W kinie zadebiutowała jako Kay Adams, ukochana (a potem żona) Michaela Corleone w Ojcu chrzestnym i jego sequelu. Była to rola, która otworzyła jej drogę do Hollywood.

Prawdziwy przełom przyniósł rok 1977 i rola w filmie Annie Hall, który dał jej Oscara dla najlepszej aktorki. Sam film zgarnął również statuetki za najlepszy film, reżyserię i scenariusz, a styl Annie Hall, czyli kapelusze, kamizelki, krawaty, wszedł do popkultury i uczynił z Diane Keaton prawdziwą ikonę mody. U Allena zagrała również w takich filmach, jak Wnętrza i Manhattan.

Kolejną nominację do Oscara zdobyła za Czerwoni Warrena Beatty'ego. Poza tym wystąpiła jeszcze między innymi w takich filmach, jak Baby Boom, Ojciec panny młodej, Pokój Marvina czy Lepiej późno niż później.

Która rola Diane Keaton jest Waszą ulubioną?

Źrodło: Variety