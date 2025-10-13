Apple TV+ przeszło lifting – poznaj nową nazwę usługi 0

Apple ogłosiło zmianę nazwy swojej platformy streamingowej Apple TV+, która zadebiutowała w listopadzie 2019 roku.

Od teraz usługa będzie nosić krótszą, bardziej rozpoznawalną nazwę – Apple TV. Decyzję potwierdzono w komunikacie prasowym..

Zmiana wydaje się symboliczna, ale dla Apple to krok w stronę żywej, nowej tożsamości marki – jak określiła firma w oficjalnym oświadczeniu. Co ciekawe, nowa nazwa jest taka sama jak nazwa aplikacji i urządzenia Apple TV, co może budzić lekkie zamieszanie, ale też podkreśla spójność ekosystemu Apple.

Rebranding pojawia się w momencie, gdy platforma odnosi spektakularne sukcesy. Podczas tegorocznej gali Emmy, Apple TV+ zdobyło 22 statuetki z 27 nominacji – głównie dzięki serialom Studio oraz Rozdzielenie.

Od czasu swojego debiutu Apple TV stało się domem dla takich hitów jak Ted Lasso, Rozdzielenie, Terapia bez trzymanki, Kulawe konie, czy The Morning Show. Wśród filmów platformy znalazły się m.in. nagrodzony Oscarem CODA, Czas krwawego księżyca Martina Scorsese oraz animacja Sekret wilczej gromady – wszystkie z certyfikatem „Certified Fresh” na Rotten Tomatoes.

Na horyzoncie pojawia się też fala nowych premier.

Nowa nazwa, ta sama ambicja: Apple TV chce umocnić swoją pozycję w świecie streamingu – z prostszym logo, ale coraz większymi ambicjami artystycznymi.

Źrodło: Variety