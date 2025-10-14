"To: Witajcie w Derry" na dużym ekranie! Helios wyświetli 1. odcinek serialu 0

Sieć kin Helios przygotowała wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie widzów do mrocznego uniwersum Stephena Kinga – bezpłatny pokaz pierwszego odcinka nowego serialu To: Witajcie w Derry. Seans będzie miał miejsce równocześnie z oficjalną premierą tego odcinka na platformie HBO Max.

Wczytywanie... kadr z serialu "To: Witajcie w Derry"

Nowy serial HBO Original został stworzony przez Andy'ego i Barbarę Muschiettich oraz Jasona Fuchsa. To: Witajcie w Derry składa się łącznie z dziewięciu epizodów. Kilka z nich wyreżyserował Andy Muschietti. Produkcja rozwija uniwersum z kultowej książki Stephena Kinga pt. To.

Wśród obsady zobaczymy między innymi: Taylour Paige, Jovana Adepo, Chrisa Chalk, Jamesa Remar, Stephena Rider, Madeleine Stowe, Rudy'ego Mancuso oraz Billa Skarsgårda. Serial jest produkowany przez HBO oraz Warner Bros. Television.

O czym opowie serial?

Lata 60. XX wieku. Miasteczko Derry terroryzowane jest od wieków przez złowrogą siłę, która przybiera postać upiornego klauna i żywi się ludzkim strachem. Nazywają go Pennywise. I choć mieszkańcy zmagają się z własnymi problemami codziennego życia, czwórka młodych nastolatków postanawia zgłębić tajemnicę jego pochodzenia, co ostatecznie doprowadza do bezpośredniej konfrontacji.

Wczytywanie...

Jak zdobyć bezpłatne wejściówki?

Aby odebrać dwa bezpłatne bilety wystarczy dokonać rejestracji TUTAJ. w terminie od 13 października godz. 12:00 do 24 października do godziny 11:59, a następnie odebrać je osobiście w kasie kina wybranego w formularzu.

Źrodło: Helios