Russell Crowe nazistowskim zbrodniarzem - zobacz zwiastun filmu "Norymberga" 0

Monolith Films prezentuje zwiastun historycznego dramatu Norymberga, który opowie o jednym z najważniejszych procesów XX wieku. To także gęsty, psychologiczny thriller, w którym starcie zła i rozumu nabiera nowego znaczenia.

Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckiej Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych ma świadomość jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony Hermann Göring (w tej roli Russel Crowe) jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas Kelley (Rami Malek) otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy jak trudnego podejmuje się zdania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę. Spotkanie tych dwóch mężczyzn przeradza się w niebezpieczną grę: fascynującą, intelektualną, ale i moralnie niepokojącą.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film wyreżyserował James Vanderbilt, znany m.in. ze scenariuszy do Zodiaka i Spotlight. Filmowiec ten po raz pierwszy tak głęboko zanurza się w psychologiczny portret zła. W oparciu o książkę Jacka El-Haia Göring i psychiatra, reżyser pokazuje, że granica między racjonalnym badaniem a fascynacją zbrodnią jest niezwykle cienka.

Obsadę uzupełniają Michael Shannon w roli prokuratora – Roberta H. Jacksona, Richard E. Grant jako brytyjski prawnik David Maxwell-Fyfe, John Slattery, Colin Hanks i Leo Woodall.

Norymberga wejdzie do polskich kin już 28 listopada.

Źrodło: Monolith Films