Paul Mescal i Jessie Buckley w poruszającej historii miłości - zobacz nowy zwiastun dramatu "Hamnet"

Tylko Hity prezentują polski zwiastun biograficznego dramatu Hamnet, filmu o poruszającej historii miłości Williama, ambitnego dramaturga i jego żony Agnes oraz o wielkiej stracie i próbie poradzenia sobie z nią. W rolach głównych Jessie Buckley i Paul Mescal.

kadr z filmu "Hamnet"

Hamnet opowiada przejmującą historię o miłości i stracie, która zainspirowała Szekspira do stworzenia ponadczasowego arcydzieła "Hamleta".

Idylliczne życie Williama i Agnes zostaje zburzone, gdy wybucha epidemia dżumy, która dotyka ich dzieci, Hamneta i Judith. Po latach William pisze nową sztukę zatytułowaną "Hamlet", aby poradzić sobie z żałobą.

Podstawą fabuły jest trauma jakiej doznaje Agnes po śmierci jej syna, tytułowego Hamneta. Jej ból jest mocno kontrastowany z sukcesami jakie w teatrze zaczyna odnosić Szekspir. Projekt ten to głęboka i chwytająca za serce historia, która na długo zostanie w naszej pamięci.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Zdobywczyni Oscara, reżyserka Chloé Zhao, wyreżyserowała film na podstawie scenariusza, który napisała wspólnie z Maggie O’Farrell. Jest to pełnometrażowy powrót Zhao do reżyserii, cztery lata po pracy nad filmem Marvel Studios Eternals. Obsadę uzupełniają Joe Alwyn, Emily Watson, Jack Shalloo, David Wilmot i Jacobi Jupe.

Premiera Hamneta w polskich kinach już 23 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Tylko Hity