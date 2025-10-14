"Stranger Things" - znamy czas trwania pierwszych czterech odcinków finałowego sezonu. Dotychczasowe wieści były przesadzone 0

Współtwórca jednego z najbardziej hitowych seriali Netflixa Stranger Things, Ross Duffer, ujawnił na Instagramie długość pierwszych czterech odcinków ostatniego, piątego sezonu. Jak się okazuje wcześniejsze doniesienia o ich czasie były dość mocno przesadzone.

Wcześniej twierdzono, że każdy odcinek finałowego sezonu Stranger Things będzie mógł pochwalić się czasem trwania niczym pełnometrażowy film, a więc mieć co najmniej 90 minut. Tak długo jednak nie posiedzimy przed ekranem w trakcie seansu przynajmniej czterech pierwszych epizodów. Jedynie jeden z nich nieco zbliża się do podanego czasu.

Tak więc odcinek 1. noszący tytuł "The Crawl" trwa 68 minut, odcinek 2. – "The Vanishing of…" trwa 54 minuty, odcinek 3. – "The Turnbow Trap" trwa 66 minut, a odcinek 4. – "Sorcerer" trwa 83 minuty.

W czwartym sezonie wszystkie odcinki z wyjątkiem jednego trwały ponad 70 minut, podczas gdy ostatnie trzy odcinki były pełnometrażowe. Finał trwał aż 142 minuty.

Piąty sezon składa się z trzech części – pierwsze cztery odcinki pojawią się 26 listopada, kolejne trzy epizody zadebiutują 25 grudnia, a finał zatytułowany "The Rightside Up" trafi do streamingu Sylwestra, a więc 31 grudnia. Oczekuje się, że te pierwsze cztery będą najkrótsze w sezonie. Możliwe więc, że kolejne już naprawdę będą pełnometrażowymi obrazami.

Shawn Levy i Frank Darabont są jednymi z reżyserów ostatniego sezonu, który ma być jednym z największych hitów tego roku dla streamera.

Źrodło: Instagram