Mark Wahlberg powraca w zwiastunie sequela komedii "Plan wycieczki"

Platforma Apple TV opublikowała oficjalny zwiastun filmu The Family Plan 2, kontynuacji komedii akcji Plan wycieczki, która okazała się niespodziewanym hitem dla streamera w 2023 roku.

Dan Morgan (w tej roli ponownie Mark Wahlberg) ma wiele cech: jest oddanym mężem, kochającym ojcem, popularnym sprzedawcą samochodów. Jest też byłym zabójcom. Dan w sezonie świątecznym zabiera swoją rodzinę – żonę (Michelle Monaghan i dzieci – Zoe Colletti, Van Crosby) na wspaniałą europejską podróż. Nie spodziewa się jednak, że przeszłość znowu go dogoni. Wtedy zostaje zmuszony zabrać niczego niepodejrzewającą rodzinę na jedyną w swoim rodzaju wycieczkę – w podróż inną niż wszystkie. Rozpocznie się międzynarodowa gra w kotka i myszkę, podczas której Dan i jego rodzina będą walczyć, kłócić się i zacieśniać więzi podczas serii napadów na banki, wakacyjnych wybryków i pościgów samochodowych po Europie.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Scenariusz ponownie napisał David Coggeshall, a za kamerą stanął Simon Cellan Jones, który także wyreżyserował pierwszy film. Obsadę uzupełniają Tara Macken i Daniel de Bourg.

The Family Plan 2 trafi do streamingu już 21 listopada.

Źrodło: Apple TV