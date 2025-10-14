Rachel McAdams i Dylan O'Brien walczą o życie w zwiastunie "Send Help" Sama Raimi'ego 0

20th Century Studios opublikowało pierwszy zwiastun Send Help, nadchodzącego survival horroru Sama Raimiego, którego premiera zaplanowana jest na początek przyszłego roku.

Wczytywanie... kadr z filmu "Send Help"

Kobieta i jej szef walczą o przetrwanie na odległej i bezludnej wyspie po katastrofie lotniczej. Uwięzieni muszą współpracować, aby przetrwać, co oznacza przezwyciężenie dawnych krzywd – czytamy w oficjalnym opisie filmu.

W jednym z ostatnich wywiadów Raimi mówi o niezwykłej atrakcyjności projektu:

To, co naprawdę podoba mi się w tej historii, to to, że w gruncie rzeczy jest to opowieść o słabszych. To nie tylko opowieść o przetrwaniu na bezludnej wyspie, ale także o upodmiotowieniu kobiet i ich transformacji. Obserwowanie, jak niegdyś potężny szef staje się zależny od kogoś, kogo nie doceniał, jest satysfakcjonujące. Nasza historia jest uniwersalna! Musimy zachęcać nasze społeczeństwo do traktowania ludzi z szacunkiem i życzliwością, niezależnie od ich statusu. Szczególnie satysfakcjonujące jest obserwowanie, jak nasza bohaterka, Linda, odnajduje się w tak nieoczekiwanym otoczeniu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Send Help został napisany przez Marka Swifta i Damiana Shannona. W rozbitków wcielają się Rachel McAdams i Dylan O'Brien. Obsadę uzupełniają Dennis Haysbert, Chris Pang i Brad Flett.

Film jest powrotem Raimiego do gatunku horroru od czasu jego filmu z 2009 roku, Wrota do piekieł.

Według wcześniejszych doniesień Send Help ma plasować się gdzieś pomiędzy adaptacją Misery Stephena Kinga jaką stworzył Rob Reiner, a klasycznym Cast Away – Poza światem Roberta Zemeckisa.

Send Help do kin w USA wejdzie 30 stycznia 2026 roku. Jego polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Comingsoon